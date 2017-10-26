Минимальный успех в маленьком дерби

Вторая команда футбольного клуба "Лиепая/Мого" в матче чемпионата дублеров на выезде со счетом 1:0 (0:0) обыграла "Вентспилс-2".
"Лиепая-2": Сопот, Лукс, Кигурс, Звиададзе (Фогелис), Кипстс, Рубезис, Крушатин, Юрковский, Янсонс, Сметанов (Зиемелис), Карклиньш.
Перед матчем лиепайчан лидирующая в турнире команда "РФС-2" с 4:0 обыграла "Ригу-2", тем самым приблизив триумф на чемпионате дублеров. Исход дуэли лиепайчан и вентспилсчан решил один гол, который 11-меровым штрафным на 78-й минуте забил Андрис Крушатин.
В турнире у наших остались еще четыре игры, ближайшая из которых состоится в воскресенье, 29 октября, в 14 часов в Лиепае, когда будет гостить замыкающий турнирную таблицу "Спартак-2".
Ниже второго места тренируемая Янисом Интенбергсом команда опуститься не может, она еще имеет теоретические шансы отстоять титул чемпионов среди дублеров, на который наилучшие шансы в этом сезоне еще не утратила команда "РФС-2".
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