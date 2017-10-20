Молодежная лига завершилась с 0:3

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В ответном матче первого тура Молодежной лиги УЕФА команда U-18 футбольного клуба "Лиепая" со счетом 0:3 (0:1) проиграла своим сверстникам из солигорского клуба "Шахтер". В сумме двух матчей лиепайчане не смогли сохранить обретенный на своем поле минимальный перевес 2:1 и в сумме уступили со счетом 2:4.

"Лиепая": Смилтниекс, Р.Петерсонс, Рубезис, Сидоров, Тоберс, Куртиш, Сметанов (Лукс), Зиемелис, Кипстс, Фогелис (Вилюмсонс), Яунарайс-Январис.

Первый тайм у лиепайчан явно не удался. В начале игры наши внесли замешательство на штрафной площадке хозяев, но до удара по воротам гости не дошли. В продолжение у вратаря соперников было мало работы, а его коллеги атаковали все чаще и опаснее. У наших на это не хватало решающих обострений, и контратаки зачастую завершались потерей мяча. Хозяева счет открыли на 30-й минуте, когда Цван завершил без сопротивления выполненный навес на штрафную площадку. Главный тренер команды "Шахтер" Сергей Никифоренко после матча признал, что во втором тайме его команда упустила инициативу, в поисках возможностей быстрых контратак. Наши должны были забить хотя бы один гол, и лиепайчане ринулись вперед, создавая одну отличную, а также две хорошие возможности добиться желаемого результата. Самыцм активным игроком в нападении был Куртиш, лучший момент у которого завершился ударом в штангу ворот. Белорусы ответили голом после ошибки наших в начале атаки, на 75-й минуте добившись 2:0. И это еще не было трагедией, поскольку один забитый гол означал бы дополнительное время, но вместо этого хозяева на 87-й минуте во время контратаки забили свой третий гол.

ФК "Шахтер" на своей домашней странице цитирует главного тренера наших Яниса Интенбергса: "Жаль, что проиграли. Мы не ехали столь далеко, чтобы так проиграть. Первый тайм провели не слишком хорошо, но считаю, что во втором мы выглядели достойно. Если бы мы реализовали свои моменты, когда счет был 0:1, то все могло быть иначе. Однако индивидуальное мастерство соперников было выше, и это сыграло решающую роль".

Этой команде "Лиепая" еще предстоит борьба в финальной четверке молодежного чемпионата Латвии, а также на чемпионате дублеров команд высшей лиги, где лиепайчане стабильно занимают 2-е место.