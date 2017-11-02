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Дебютный сезон завершили на четвертом месте

Ключевые слова гробиняс сц | первая лига

Фото: Руслан Шульга

Команда "Гробиняс СЦ" свой первый сезон в 1-й лиге чемпионата Латвии по футболу завершила поражением 0:4 (0:0), на выезде проиграв "Даугавпилсу", и заняла 4-е место в общем зачете сезона. 

"Гробиняс СЦ": Озолс, Фрейманис, Остелис (Дзинтарс), Симсонс, Кнапшис, Туманов, Краутманис, Л.Норенбергс (С.Норенбергс), Тилс, Самиетис, Добрецов. 

"В первом тайме гробинчане организованно играли в защите, а в нападении попали по штанге даугавпилсцев, – поведал главный тренер наших Виктор Добрецов. – Игра была неплохой, пока мы не пропустили мяч. К сожалению, наши физические качества не позволили [игру] довести до положительного конца". Уже через пять минут после возобновления игры хозяева реализовали пенальти, а в продолжение забили еще три гола.

Добрецов указал, что в завершение сезона его команда могла выиграть за счет строгой дисциплины, поскольку у нее понемногу заканчивалось "горючее". За последние месяцы посещаемость тренировок была довольно плохой. Кто-то из футболистов устроился на работу, кто-то начал или возобновил учебу, а футбол нельзя обмануть. Это подтвердили матчи с лидирующими командами, которым "Гробиняс СЦ" проиграла с большим разрывом в счете.

Оглядываясь на первый сезон команды в 1-й лиге, тренер вспомнил предсезонную пресс-конференцию, когда примерно в течение часа гробинчане упоминались примерно 12 секунд. С этой командой ни один из конкурентов всерьез не считался, однако в начале сезона "журавли" порадовали себя и своих болельщиков, а также удивили нейтральных наблюдателей. Правда, огромной сенсацией успешный сезон "Гробиняс СЦ" называть было бы неправильно, поскольку команду пополнили несколько воспитанников лиепайского футбола, которые хорошо подготовлены, в футбол умеют играть и еще недавно делали это даже в Латвийской высшей лиге. Сначала гробинчане держались на первом-втором месте, претендуя не место в высшей лиге, но до конца сезона команда держалась в зоне призеров. "Четвертое место – хороший результат. Разве что в конце мы не дотянулись до медалей, которые все это сделали бы еще краше, но, думаю, что всем сезоном можем быть довольны. Первый год в 1-й лиге, все со знаком плюс", – говорит тренер.

На вопрос о будущем Виктор ответил, что ничего конкретного еще неизвестно. Он указал на проблемы с составом в прошедшем сезоне, напомнив, что одному из вратарей гробинчан пришлось играть в качестве полевого игрока. В этом вопросе важно также дальнейшее сотрудничество с ФК "Лиепая/Мого". Гробинчанам одним с их небольшими ресурсами игроков трудно оставаться на таком уровне.

Намечается, что после двухнедельного отдыха команда хотя бы раз в неделю будет собираться на общие занятия. От футбола после окончания сезона желательно отдохнуть, поэтому намечается в основном играть, например, в волейбол и баскетбол.

Часть команды, вероятнее всего, примет участие в лиепайском чемпионате по футболу в помещениях, а несколько игроков "Гробиняс СЦ" заявлены на участие в 1-й лиге чемпионата Латвии по футболу в помещениях. 

Таблица 1-й лиги

(матчи, победы, ничьи, поражения, голы, очки) 

1. "Валмиера гласс /ВиА"                22            18            4              0              75:21       58

2. "Прогресс/АФА Олайне"            22            15            3              4              47:14       48

3. "Даугавпилс"  22            15            2              5              58:14       47

4. "Гробиняс СЦ"              22           14           2              6              62:41     44

5. "Тукумс-2000/ТСС"       22            10            3              9              36:39       33

6. "Албертс"        22            8              4              10            23:32       28

7. "Резекнес ФА/ДЮСШ" 22            8              4              10            40:47       28

8. "Смилтене/ДЮСШ"       22            7              5              10            28:48       26

9. "РТУ ФК/Сконто академия"        22            8              0              14            42:52       24

10. "Ауда"            22            6              5              11            36:45       23

11. "Прейлю ДЮСШ"        22            4              2              16            26:67       14

12. "Стайцелес бебри"       22            1              2              19            14:67       5

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