Две победы и проигрыш

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В состоявшихся в конце недели матчах чемпионата Латвии по футболу первой лиги и турнира дублеров победили соответственно "Гробиняс СЦ" и "Лиепая-2", а в матче второй лиги "Кароста" проиграла своим ближайшим конкурентам.

"Гробиняс СЦ": Озолс, Самиетис (Остелис), А.Станкус, Кнапшис, Э.Екабсонс, Джериньш, Добрецов, Симсонс, Я.Екабсонс, Туманов, Тилс.

"Гробиняс СЦ" на выезде с 5:1 (4:0) нанесла поражение команде "Стайцелес бебри", с которой в первом круге на своем поле ей пришлось немного помучиться. На выезде борьба оказалась немного проще – Кнапшис уже на 12-й минуте реализовал штрафной удар и открыл счет в матче, а на 20-й минуте свой очередной гол сезона забил Добрецов. Через 10 минут Симсонс увеличил счет до 3:0, в свою очередь, еще через 2 минуты Добрецов сделал для себя дубль. Вскоре после начала второго тайма "бобры" забили мяч в свои ворота, а почетный гол хозяев на 82-й минуте забил игравший в свое время в высшей лиге Янис Лапс.

В дуэли ближайших конкурентов гробинских "журавлей" команда "Валмиера Гласс/ВиА" со счетом 1:0 обыграла "Прогресс/АФА Олайне", существенно улучшив свои шансы на триумф в первой лиге и на путевку в высшую лигу.

Эти надежды в своем следующем матче может подпортить "Гробиняс СЦ", которая с валмиерцами встретится 23 сентября на выезде.

"Лиепая-2": Сопот, Крушатин, Диоп (Сметанов), Яунарайс-Январис, Юрковский, Кипстс (Лукс), Кигурс (Сидоров), Тоберс, Томкович (Янсонс), Шевчук (Звиададзе), Куртиш (Фогелис).

Команда дублеров ФК "Лиепая/Мого" с 4:0 (1:0) нанесла поражение команде "Метта/ЛУ-2". В нападении лиепайские дублеры были почти такими же результативными как команда высшей лиги, которая "студентов" разгромила со счетом 5:2. На 27-й минуте счет открыл украинский легионер Сергей Шевчук, а перевес наши укрепили после перерыва, когда Андрис Крушатин не промахнулся с 11-метровой отметки и в игре, а один гол забил Марк Куртиш.

В воскресенье, 17 сентября, "Лиепая-2" примет "Ригу-2".

В дуэли возглавляющих таблицу общего зачета команд второй лиги зоны Курземе/Земгале "Кароста" на своем поле со счетом 1:2 (0:0) уступила "Супер Нове". В рядах гостей существенную роль в завоевании победы имел игравший в этом сезоне в высшей лиге Эдгар Карклиньш, который на 53-й минуте открыл счет. Лиепайчане после забитого Иво Скрипко гола на 56-й минуте сравняли счет, но не воспользовались возможностью обеспечить перевес, и за это поплатились пропущенным на 74-й минуте голом и вторым проигрышем в сезоне.

Последний матч второй лиги "Кароста" 23 сентября на выезде проведет против евлгавской команды "Сенчи".