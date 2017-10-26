"Гробиня" осталась без переигровок

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В матче на выезде чемпионата Латвии по футболу команда "Гробиняс СЦ" со счетом 0:5 (0:2) уступила команде "Прогресс/АФА Олайне", теоретически утратив шансы на переигровку за место в высшей лиге.

"Гробиняс СЦ": Виксна, Джериньш, Кнапшис, Фрейманис, Станкус, Я.Екабсонс, Ницис (Самиетис), Э.Якобсонс, Туманов, Тилс, Краутманис (Трапучка).

Если перед сезоном олайнцы не скрывали амбиций попасть в высшую лигу, то цель гробинчан в сезоне была более скромной и не столь четко дефинирована, однако успешный старт чемпионата увеличил амбиции. Однако концовка турнира для гробинчан оказалась менее успешной, они потерпели третье поражение в пяти последних матчах, к тому же за это время это был второй матч, когда команда пропустила пять голов.

На своем поле команда "Гробиняс СЦ" в субботу своих соперников обыграла с 4:1 и проходивший в Олайне матч гости начали предприимчиво. Наши были активными и обостряли нападения, но пропустили два гола во второй части первого тайма. После перерыва гробинчанам не удалось отыграть хотя бы один гол, и воспитанник лиепайского футбола Вугар Аскеров на 62-й и 66-й минутах нокаутировал гостей, которые на 89-й минуте пропустили еще один гол.

В последнем матче сезона в субботу "Гробиняс СЦ" на выезде встретится с командой "Даугавпилс", которая еще претендует на переигровку за место в высшей лиге.