Три очка с двумя вратарями

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На чемпионате Латвии по футболу в первом выездном матче первой лиги "Гробиняс СЦ" с двумя вратарями на поле сквитала дефицит в один гол и со счетом 2:1 (0:1) победила команду "Резекнес ФА/ДЮСШ".

"Гробиняс СЦ": Озолс, Фрейманис, Ницис, Краутманис, Остелис, Виксна, Дзинтарс, Тилс, Купчс, Туманов, Я.Екабсонс.

Дворе игроков гробинчан не могли участвовать в матче из-за дисквалификаций в связи с удалениями в игре против валмиерцев. Девид Добрецов должен пропустить три матча, а Раймонд Самиетис – два.

Из-за кадровых проблем на поле вышли оба вратаря команды: Вент Озолс – в воротах, в свою очередь, Том Виксна вначале играл как нападающий, а позже был переведен на позицию опорного полузащитника. Резекненцы счет открыли уже на первой минуте, когда точным ударом отличился бывший игрок высшей лиги Гунтар Силагайлис, а наши сквитали гол во втором тайме. Янис Краутманис на 56-й минуте сравнял счет, а Артур Купчс на 72-й минуте забил победоносный гол.

В этом туре команда "Валмиера Гласс/ВиА" сыграла вничью – 0:0 с "Албертом", таким образом, еще не став чемпионом первой лиги. За три тура до конца сезона у видземчан 49 очков, а у находящейся на 2-м месте "Гробиняс СЦ" и "Прогресс/АФА Олайне" – по 41 очку.

В воскресенье, 15 октября, в 15 часов гробинчане в последнем домашнем матче этого сезона встретятся с "ФК РТУ/Сконто Академия".