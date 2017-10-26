Преимущество растратила, но бронзу завоевала

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Молодежная команда футбольного клуба "Лиепая" вчера в Вентспилсе в серии послематчевых бросков обыграла соперников из Даугавпилса и в возрастной группе U-18 чемпионата Латвии завоевала бронзовые медали.

В полуфинале в матче с командой Видземского футбольного центра капитан лиепайчан Тоберс уже на 4-й минуте открыл счет, но из-за полученных предупреждений на 12-й и 20-й минутах для него матч закончился досрочно. Видземцы ответили голами на 13-й и 60-й минутах, а лиепайчане на 80-й минуте из-за полученной второй желтой карточки лишились еще игрока основного состава Рубезиса.

В матче за бронзу оба этих футболиста не могли участвовать, все же лиепайчане в уверенно проведенном первом тайме и без них вышли вперед с 3:0. Голы забили Сметанов, Фогелис и Степанов.

Но и в этом матче нашим не удалось удержать перевес. Даугавпилсчане один гол сквитали уже в конце первого тайма, еще один – в начале второго тайма. И борьба началась заново.

В серии послематчевых бросков обе команды играли без ошибок до последнего броска даугавпилсской команды, когда мяч угодил в штангу ворот.

В старшей группе молодежного чемпионата победу одержал Видземский футбольный центр, который в финале в послематчевых бросках обыграл "РФС".