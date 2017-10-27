Прервали полосу неудач

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Латвийская женская сборная по футболу U-19 в шестой квалификационной группе чемпионата Европы одержала победу в одном матче, заняла в подгруппе 3-е место и для дальнейшей борьбы квалификацию не прошла. В сборной Латвии играли также футболистки ФК "Лиепая" Карлина Миксоне и Валерия Гудкова.

В первом матче сборная Латвии U-19 с 0:12 уступила команде из Нидерландов, которая уже в первой половине матча забила 9 голов. Капитан сборной Латвии Карлина Миксоне играла весь матч и на 56-й минуте заработала желтую карточку, а Валерия Гудкова вышла на поле на 86-й минуте. Во втором матче футболистки тренера Виктора Вицеховского с 0:4 проиграли сверстницам из Ирландии.

В заключительном матче наши с 2:0 обыграли Эстонию и прервали серию поражений из 23 игр в квалификационных матчах. Для спортсменок из Латвии это была лишь третья победа с момента создания сборной в 2003 году. Ранее сборная Латвии дважды обыгрывала Армению. В последний раз это произошло в 2009 году. Победителем в шестой группе стали Нидерланды, которые одерживали победы во всех матчах.