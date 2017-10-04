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С серебром – за кубком

Ключевые слова женский футбол

Фото: Руслан Шульга

Матчем на своем поле с командой "Рига Юнайтед ледис" сезон женской футбольной лиги 2017 года завершил ФК "Лиепая". Лиепайчанки в составе 10 игроков, победили со счетом 6:1 (4:1) и доставили рижским "леди" девятое поражение в сезоне.

ФК "Лиепая": Шилова, Миксоне, Антипина, Бейере, Антонова, Балычева, Волгемуте, Чамане, Гудкова, Пропошина.

Вследствие болезни и по рабочим обстоятельствам, на поле хозяйки к последнему матчу женской футбольной лиги не смогли укомплектовать полный состав из 11 футболистов. Однако и в такой ситуации лиепайчанки оказались наголову выше своих соперниц.

Уже в первом тайме матча Карлина Миксоне забила три гола, практически решая все вопросы о победительнице в этом матче. Великолепную игру продемонстрировала также Татьяна Балычева, которая к общему счету добавила свои три мяча. Второй матч подряд лиепайчанки могли забить гол с 11-метровой отметки, но на сей раз наш вратарь Алина Шилова не воспользовалась своей возможностью.

Самой результативной футболисткой женской футбольной лиги с 25 забитыми мячами стала Ольга Шевцова из "РФС", а лиепайчанка Карлина Миксоне с 21 голом заняла 2-е место в списке самых результативных футболисток.

Женской команде ФК "Лиепая" в этом сезоне еще осталось провести финал Кубка Латвии. Матч с "РФС" состоится 8 октября в Иецаве. 

Комментарий 

Главный тренер ФК "Лиепая" КАРЛИС КНЮТС:
– Приятно удивила готовность наших футболисток к этому матчу и их отдача. Все время игры мы контролировали ситуацию на поле и не давали соперницам много возможностей. Немного огорчило то, что не смогли забить гол с 11-метровой отметки. Теперь будем серьезно готовиться к финалу розыгрыша кубка.

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