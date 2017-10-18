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В борьбу за трофей!

Ключевые слова футбол | лиепая/мого

Фото: lff.lv

Для лиепайских футбольных команд участие в финале розыгрыша Кубка Латвии бывало и триумфальным, и связанным с менее приятными минутами.

Если оглянемся в историю, к 11 завоеванным трофеям Кубка Латвии можно причислить также три победы лиепайской "Олимпии" в розыгрыше Кубка Риги, который был предшественником Кубка Латвии.

В истории новейших времен, а именно, после восстановления независимости Латвии, лиепайские команды в финал Кубка Латвии выходили девять раз, а торжествовали лишь в 2006 году, когда команда "Металлург" в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла "Сконто". И общий баланс свидетельствует, что лиепайские команды нельзя считать типичными кубковыми командами. Лиепайские команды играли более чем в одной трети всех финалов турнира, но победили наши лишь в 11 из 28 финальных матчей.

В составе ФК "Лиепая/Мого" все еще играют четыре финалиста 2006 года – защитники Денис Иванов и Оскар Клява, а также нападающие Кристап Гребис и Гирт Карлсонс. Оба нападающих в финале 11 лет назад забили голы – Карлсонс на 57-й минуте сравнял счет, а Гребис на 100-й минуте обеспечил лиепайчанам историческую победу – первую после перерыва в 41 год.

Бывший футбольный обозреватель "Курземес вардс" Анджил Ремес считает, что главная причина негативного баланса финалов кубка для команды "Лиепаяс металургс" – в силе соперников: "Им в то время противостоял "Сконто". Он был сильнее их, с этим приходилось считаться. Мне кажется, других закономерностей нет. Если бы лиепайчане в финале обыграли "Сконто", это подтвердило бы принцип розыгрыша кубка, что слабый соперник может обыграть более сильного, но сработала закономерность, когда одна команда сильнее другой". 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 18 октября

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