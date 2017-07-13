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Впервые с литовцами

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | лига европы

Сегодня матчем с мариямпольской "Судувой" ФК "Лиепая" начнет второй отборочный тур Европейской лиги УЕФА. Для наших футболистов в еврокубках это будет первая встреча с одним из литовских клубов.

История новейших времен еврокубков в лиепайском футболе началась 10 августа 1995 года, когда в Риге, на Университетском стадионе в матче розыгрыша Кубка обладателей кубков наша команда встретилась с "Лантаной" из Эстонии. В течение 22 лет география стран-соперниц была обширной, однако ни разу за это время не было возможности на уровне еврокубков играть с представителями Литвы.

Всего лишь несколько минут или даже секунд отделяли от того, чтобы и в этот раз возможность сыграть с южными соседями прошла мимо, поскольку подобно лиепайчанам и мариямпольские футболисты необходимый результат в сумме двух матчей вырвали в компенсационное время. В матче с "Шахтером" из Солигорска литовцы не были фаворитами, но забитый Альгисом Янкаускасом гол на 92-й минуте вывел "Судуву" во второй отборочный тур.

Пара Лиепаи и Мариямполя соответственно рейтингу УЕФА – слабейшая среди 33 пар второго тура. У наших этот рейтинг 2,225, а у соперников – 1,825, что в сумме дает 4,050. Вторая слабейшая пара – "Ружомберок" (Словакия) и "Бранн" (Норвегия), общий рейтинг которой 6,015. Уверенно сильнейшая пара – "Эстерсунд" (Швеция) и "Галатасарай" (Турция), поскольку только у турецкого клуба коэффициент составляет 58,840.

Если лиепайчане преодолеют второй тур, то касса клуба пополнится 235 тысячами евро. Жеребьевка третьего тура состоится 14 июля.

Клуб "Судува" основан в 1921 году. В 2006 и в 2009 годах футболисты Мариямполя завоевали кубок Литвы. На чемпионате Литвы, или в лиге А "Судува" дважды завоевывала серебро, а четыре раза команда оставалась на третьем месте. И в прошлом году у литовцев был такой же успех, и сейчас после сыгранных 16 туров в этом сезоне "Судува" занимает третье место.

В прошлом сезоне литовцы в турнире Евролиги выбыли уже в первом туре, в сумме двух матчей со счетом 0:2, уступив команде "Мидтьюлланн" из Дании. В свою очередь, в 2012 году мариямпольский клуб в первом туре исключил даугавпилсскую "Даугаву". 

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