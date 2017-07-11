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Вымученная победа в Даугавпилсе

Ключевые слова лиепая/мого | футбол

В матче одной восьмой финала Кубка Латвии ФК "Лиепая/ Мого" на выезде, на стадионе "Целтниекс" со счетом 1:0 (0:0) обыграла команду первой лиги БФЦ "Даугавпилс" и вышла в четвертьфинал. Победный гол в компенсационное время в пользу наших забил Райвис Андрис Юрковский.

            Состав ФК "Лиепая/ Мого": Сопот, Карклиньш, Диоп, Кигурс, Звиададзе (Дразниекс 64-я), Иванов, Куртиш (Тоберс 57-я), Юрковский, Томкович, Клява, Крушатин.

            Первый момент у ворот гостей лиепайчане образовали на 8-й минуте, когда на острие атаки был выдвинут Райвис Андрис Юрковский, в свою очередь, дебютант клуба Лука Звиададзе на 11-й минуте получил предупреждение. У лиепайских футболистов на фоне был ощутимый перевес, но свой опасный голевой момент наши создали лишь на 27-й минуте, когда Юрковский головой пробил выше ворот. Во время одной из редких контратак у хозяев была возможность открыть счет матча, но Крушатин с помощью нарушения правил остановил рывок Ричарда Жалдовского, чтобы тот не оказался наедине с вратарем. Андрис за этот эпизод получил желтую карточку. На 35-й минуте у Юрковского была еще одна хорошая возможность для взятия ворот, но мяч, посланный им с линии ворот, выбил Александр Иванов.

В течение первых 15 минут второго тайма представители первой лиги обдуманно и успешно оборонялись, не позволяя футболистам "Лиепая/ Мого" создавать угрозу воротам даугавпилсской команды. Увлекшись нападением, курземчане проспали контратаку, но Илья Шевчук с 16 метров пробил выше ворот. Лиепайчане, в состав которых в этом матче не были включены несколько игроков основного состава, до 90-й минуты второго тайма не выполнили ни одного удара в створ ворот. Зато на 75-й минуте в фантастическом прыжке лиепайскую команду от неминуемого гола спас Сопот, когда защиту лиепайчан обыграл Жалдовский. В завершение основного времени наши с помощью навесов старались создать возможности для взятия ворот, и в компенсационное время при падении головой победный гол забил Райвис Андрис Юрковский. Эта победа команде ФК "Лиепая/ Мого" позволила выйти в четвертьфинал Кубка Латвии, где среди семи команд высшей лиги есть также команда второй лиги ФК "Кароста". 

Свой следующий матч лиепайчане проведут 13 июля, когда в рамках Европейской лиги УЕФА на своем поле встретятся с командой "Судува" из Мариямполя. 

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