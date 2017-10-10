Вырвали победу в проверочном матче

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В пятницу вечером футбольный клуб "Лиепая/Мого" в проверочном матче со счетом 3:2 (1:1) обыграл сборную Литвы U-21.

Лиепайчане провели матч в составе, который немного поредел как из-за вызовов в сборную Латвии (Торрес) и сборную U-21 (Юрковский, Карклиньш, Кигурс, Крушатин, Куртиш), а также из-за болезни четырех футболистов. Однако имеются и хорошие новости – после травмы на поле вернулись Я.Икауниекс и Струмия.

Борьба началась быстро забитым литовцами голом, но в дальнейшем лиепайчане доминировали в контроле за мячом, часто делали навесы на штрафной площадке. Но ударов по воротам противников было мало. Литовцы в ответ вели контрнападения, но Сопоту приходилось включаться в борьбу только для подбора мячей после осуществляемых литовцами передач партнерам. Лиепайчане сравняли счет после допущенной вратарем сборной Литвы U-21 ошибки, а именно, когда он бросил мяч прямо к ногам Икауниекса. После нескольких обманных движений Янису с небольшого расстояния осталось лишь попасть в цель.

После перерыва Сопот ответил подобной любезностью, передав мяч находящимся подальше от ворот противникам, но голы Клявы и Томича в концовке обеспечили лиепайчанам победу.

В субботу, 14 октября, лиепайчане в матче высшей лиги на выезде встретятся с футболистами "РФС".