Чемпионы остались непревзойденными

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

В последнем матче на выезде Латвийской футбольной высшей лиги команда "Лиепая/Мого" в сильно ослабленном составе со счетом 2:0 (0:0) проиграла "Спартаку", который отстоял завоеванный в прошлом году титул чемпиона.

Лиепайчанам в этом матче из-за дисквалификации не могли помочь три футболиста основного состава – Клява, Кейта и Лебамба, а из-за травм не смогли играть лидер нападения Карашаускас и лидер средней линии Торрес. К потерям в составе можно добавить и Эристави, который, хотя и не был травмирован, но отчислен из клуба за протест, когда его не включили в состав в матче с "Вентспилсом".

Из запасных и ротационных игроков гости создали атакующую стартовую команду с двумя рослыми нападающими Гребисом и Карлсонсом на передней линии. В начале матча наши захватили инициативу, старались играть в характерный для них комбинационный футбол, заработали стандартные ситуации на стороне поля противников, однако первая часть тайма прошла без голевых моментов.

Импульсом к изменению хода игры послужила дальняя передача юрмалчан своему снайперу-спринтеру Е.Козлову. Стараясь ликвидировать опасный проход спартаковца на правом фланге, Ралькевич далеко вышел из своих ворот, и Козлов дальним ударом направил мяч в цель. Попасть мячу в ворота помешал Иванов, а повторный удар хозяев блокировал Хмыз.

Воодушевленный этим эпизодом "Спартак" провел еще одну опасную атаку, но и лиепайчане в этом плане не отстали. Сначала Гребис слишком рано раскрылся в свободной зоне в штрафной площадке юрмалчан, и забитый им гол не засчитали, так как сделано это было из положения вне игры. Позднее Карлсонс передал мяч Гребису, и Кристап выполнил опасный удар, чуть не попав в ближайший верхний угол ворот.

Второй тайм для наших начался, продолжился и завершился неудачно. Недалеко от своей штрафной площадки был разоружен начавший атаку Струмия, и "Спартак" сразу же сумел повернуть игру, передав мяч В.Козлову, который открыл счет. Попытки гостей отыграться не имели успеха, не удавалось создать угрозу для ворот юрмалчан. Хозяева полностью нейтрализовали Карлсонса. Привычная активность Гребиса не приносила плодов, а Я.Икауниекс по-настоящему раскрылся лишь в концовке матча, когда юрмалчане после контратаки в середине тайма вели со счетом 2:0. Этот результат фактически уже гарантировал команде "Спартак" золото, так как в проходившем параллельно матче их конкуренты – "РФС" уступали "Вентспилсу".

Лиепайчане активно провели последние 10 минут, в течение которых много и опасно по воротам бил Икауниекс, наши заслужили также угловые удары, но голов не забили и в этом четвертом взаимном матче сезона "Спартак" обыграть не смогли.

Лиепайчане завершат сезон 4 ноября на своем поле, где примут команду "Метта/ЛУ". Чтобы завоевать медали, лиепайчане не только сами должны победить, но и надеяться, что очки потеряют конкуренты. В последних матчах "Вентспилс" еще встретится со "Спартаком", а "Елгава" – с "РФС".

Комментарий

Главный тренер ФК "Лиепая/Мого" Тамаз Пертия:

– Игра была такой, как всегда со "Спартаком". Играем, играем, у них появляется одна возможность, и они забивают. В этом году "Спартак" обыграл нас по всем параметрам, мы проиграли во всех четырех матчах. Конечно, сказалось отсутствие пяти футболистов, но и вместе с этими игроками мы уступали "Спартаку". Очевидно, они заслужено стали чемпионами, так как объективно сильнее.