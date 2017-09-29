Карашаускасу – штраф 140 евро

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Комиссия по дисциплинарным делам Латвийский федерации футбола сообщила о решениях, принятых на очередном заседании. За нецензурные высказывания оштрафован нападающий ФК "Лиепая/Мого" Артур Карашаускас.

Ему придется расстаться со 140 евро за нецензурные высказывания по отношению к зрителям после состоявшегося 25 сентября матча высшей лиги в Лиепае против "Елгавы".

Из-за заработанного в матче первой лиги в Валмиере удаления один матч придется пропустить игроку команды "Гробиняс СЦ" Эдгару Фрейманису, а гробинская команда оштрафована на 140 евро за превышение лимита предупреждений. Гробинчане в общей сложности заработали семь желтых карточек, одна из которых превратилась в красную карточку.

Нападающему ФК "Рига" Дарко Лемайчу в матче против "Вентспилса" дорого обошлось неподчинение решению судьи – покинуть поле. За это сербский нападающий оштрафован на 150 евро.

В среду состоялся отложенный матч 15-го тура высшей лиги, в котором "Спартак" со счетом 1:3 уступил команде "РФС". Таким образом рижане вытиснили ФК "Лиепая/Мого" из первой тройки и повысили свои шансы на титул чемпиона.

В субботу, 30 сентября, состоятся матчи 24-го тура высшей лиги. Для лиепайчан этот тур свободный, так как у наших в нем был предусмотрен матч против дисквалифицированной бабитской команды. После матчей команд "Елгава" – "Вентспилс", "Метта/ЛУ" – "РФС" и "Рига" – "Спартак" в высшей лиге начнется связанный с матчами сборной двухнедельный перерыв. ФК "Лиепая/Мого" следующий матч проведет 14 октября на выезде против "РФС".