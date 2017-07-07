"Лиепая" преодолела барьер "Крусейдерс"

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Лиепайский стадион "Даугава" и, возможно, также его ближайшие окрестности вчера около половины десятого вечера взорвались после забитого нападающим футбольного клуба "Лиепая" Артуром Карашаускасом гола, позволившего нашим на своем поле со счетом 2:0 (1:0) победить североирландскую команду "Крусейдерс" и выйти во второй тур квалификации Европейской лиги. В нем "Лиепая" уже 13 июля на своем поле встретится с мариямпольской "Судувой" из Литвы.

У победителей первого матча североирландцев в составе было одно изменение, а у лиепайчан – шесть. Тамаз Пертия перестроил почти всю линию защиты, включая позицию вратаря. Матч лиепайчане начали с тремя защитниками, правда, в ходе игры эта схема трансформировалась. Были моменты, когда центральным защитником на долгое время стал Хмыз, а в конце основного времени, когда хозяева "горели", в защите играли более быстрые центральные/опорные полузащитники Струмия и Лебамба.

Большую часть встречи у лиепайчан был стабильный перевес в контроле мяча, они вынуждали гостей много играть без мяча и терять силы, что, возможно, стало одним из решающих факторов в благоприятном исходе матча.

Правда, лиепайчане должны были забивать голы, и с этой задачей дела шли не столь хорошо. Первоначально два навеса достигли Куртиша перед воротами Йенсена, однако в основном белфастские "крестоносцы" не позволяли лиепайским "куршам" вторгаться в свою штрафную площадку, и лиепайчанам приходилось пытать счастье передачами с расстояния. Иногда мяч пролетал близко к цели, но не достигал ее.

В нападении наших не хватало скорости и согласованного движения вперед, было чрезмерно большое желание взять игру на себя, и гости рано или поздно разоружали также техничных лиепайчан. Что в первом тайме делали североирландцы? В основном позиционно защищались, а также несколько раз неудачно сделали навес в штрафную площадку и немного поконтролировали мяч на стороне поля "Лиепаи". Самым большим успехом гостей стал не столь плотный, но весьма активный прессинг, который отжимал атаки лиепайчан, вынуждая хозяев много пасовать назад. Однако на 33-й минуте наши сыгровкой один-два взломали защиту гостей, в штрафной площадке упал Карашаускас, а штрафной реализовал Эристави.

Это был ценный первый шаг, однако всю главную работу пришлось проделать во втором тайме, и в его первые полчаса у лиепайчан фактически не было голевых моментов. Появилось больше брака в передачах, к тому же и гости больше не играли так низко и на самом деле создали каких три очень хорошие возможности забить свой четвертый гол в этой дуэли.

Чем больше приближалась концовка матча, тем больше лиепайчане нервничали и ошибались уже в первой передаче, теряя драгоценные секунды и минуты. Долгое время не удавалось создать ничего, что напоминало бы давление концовки матча. Ситуация начала меняться на последних 17 минутах основного времени, когда были два блокированных Гуйе удара и отличные моменты Кары. Конечно, североирландцы не стеснялись тянуть время как при введении мяча в игру, так и при произведении замен.

Артур Карашаускас во втором тайме вроде бы не был привычно активным, однако именно у него были три отличные возможности. Возможно, Кара все решил бы уже на 81-й минуте, однако всем почти 2500 зрителям еще какое-то мгновение пришлось понервничать, пока на последней 4-й минуте компенсационного времени Артур не предпринял рейд вдоль границы штрафной площадки соперников и отправил мяч в ближайший верхний угол! Надо надеяться, что этим голом Кара компенсировал всем зрителям и разрушение нервных клеток, и несколько новых седых волос, и более сильное сердцебиение.

В следующем туре "Лиепая" встретится с литовским клубом "Судува" из города Мариямполе, находящегося примерно в 350 километрах от Лиепаи. Литовцы неожиданно исключили из борьбы солигорский клуб "Шахтер".

Вчера ФК "Лиепая" сообщил, что в четверг, 13 июля, матч может начаться в 19.45, но информация еще будет уточнена.