Между серебром и пятым местом

Ключевые слова лиепая/мого | высшая лига

ФК "Лиепая/Мого" в субботу матчем с командой "Метта/ЛУ" на своем поле завершит Латвийскую футбольную высшую лигу 2017 года, и лиепайчане могут занять позицию между 2-м и 5-м местом. Начало матча в 14 часов, вход бесплатный.

Чтобы завоевать медали, "Лиепая/Мого" в субботу не должна проиграть, а в случае ничьей у наших есть небольшая возможность занять 3-е место. Главная задача, конечно, – победить, но нужно считаться с тем, что даже в случае успеха медали не гарантированы, если неблагоприятно завершатся параллельно проходящие другие матчи последнего тура, а именно, если победит и "Вентспилс", и "РФС". Обе команды будут очень мотивированы это сделать, но в обеих есть существенные потери в составе из-за травм и дисквалификаций. Правда, проблемы будут и в составе обоих команд соперников. У "Спартака" они связаны с длительной задержкой выплаты зарплаты, а "Елгаве" не смогут помочь три дисквалифицированных футболиста.

Если лиепайчане выиграют, то 2-е место им обеспечит ничья или поражение "Вентспилса" в матче со "Спартаком", в комплекте с победой или ничьей "Елгавы" в матче с "РФС".

В случае успеха наших 3-е место будет гарантировано, если победит также "Вентспилс", а "Елгава" наберет хотя бы очко. Бронза возможна также в случае ничьей "Вентспилса" и успеха "РФС", а также, если победят "Спартак" и "РФС" или "Елгава".

Игры 2017 года

7 мая "Метта/ЛУ" – "Лиепая/Мого" 1:3

16 июля "Лиепая/Мого" – "Метта/ЛУ" 0:1

9 сентября "Метта/ЛУ" – "Лиепая/Мого" 2:5

Другие игры

"Вентспилс" – "Спартак"

"Елгава" – "РФС".

Таблица высшей лиги "Synottip"

(матчи, победы, ничьи, поражения, голы, очки)

1. "Спартак" 23 13 4 6 33:24 43

2. "Рига" 24 10 7 7 28:20 37

3. "Вентспилс" 23 9 8 6 30:19 35

4. "РФС" 23 11 2 10 29:30 35

5. "Лиепая/Мого" 23 10 4 9 31:25 34

6. "Елгава" 23 7 5 11 21:30 26

7. "Метта/ЛУ" 23 3 6 14 21:45 15

Комментарий

Футбольный обозреватель sportacentrs.com ЭДМУНД НОВИЦКИЙ:

– Мой прогноз все-таки такой, что "Лиепая" останется без медалей. Я уверен, что лиепайчане смогут обыграть "Метту", но слишком высокая ставка у тех двух команд, которые борются за еврокубки, – "Вентспилса" и "РФС". Думаю, что обе они могут победить и сделать все от них зависящее, чтобы квалифицироваться в еврокубки и оставить без них "Ригу". Если обе эти команды победят, то у лиепайчан будет максимум четвертое место.