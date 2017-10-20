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Обладатели кубка встретятся в Лиепае

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Фото: Гиртс Гертсонс

Если болельщики, возможно, еще могут позволить себе продолжать торжества в честь завоеванного в среду командой "Лиепая/Мого" Кубка Латвии, то футболистам уже вчера пришлось вернуться в рабочий режим, чтобы подготовиться к трем последним важным играм высшей лиги. Первый пункт на повестке дня – предстоящее в воскресенье в Лиепае курземское дерби, на котором в 18 часов встретятся обе завоевавшие в этом году Кубок Латвии команды – "Лиепая/Мого" и "Вентспилс".

Лиепайский клуб обещает, что болельщики в воскресенье смогут ознакомиться с завоеванным трофеем и, возможно, также сфотографироваться с ним. Это о приятном. Но есть и не столь радостные вести. Из-за травмы задней мышцы бедра финальный матч не закончил атакующий полузащитник лиепайчан Кристиан Торрес. Предусмотренные вчера обследования должны были дать ответ, не завершился ли для аргентинца этот сезон. С "Вентспилсом" не сможет играть перешедший нынешним летом из этого клуба в "Лиепая/Мого" Гирт Карлсонс, который в финальном матче в среду на поле вышел в качестве замены. Других потерь в составе наших нет, хотя некоторые нарушения правил со стороны рижан, в том числе против Артура Карашаускаса, были очень грубыми. Ни одному лиепайчанину воскресный матч не придется пропустить из-за дисквалификации, но четверо наших на грани лимита желтых карточек. У Иванова, Кейты и Лебамбы по 3 предупреждения, а у Карашаускаса – 6 (один матч приходится пропустить соответственно вследствие 4 и 7 предупреждений).

Хотя обе курземские команды не являются фаворитками в борьбе за чемпионский титул, теоретически это еще возможно, однако для вентспилсчан в настоящее время, кажется, более важной является борьба за тройку. Речь идет не только о медали и престиже еврокубков, а о финансировании УЕФА. В последние годы слышны прогнозы, что без этих средств у команды "Вентспилс" в отношении будущего могут появиться большие проблемы. Поэтому ожидается, что наши северные соседи будут особенно мотивированы, в свою очередь, лиепайчанам могут помочь вызванные завоеванием трофея положительные эмоции. 

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