Один круг до финиша

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

После первого круга Латвийской футбольной высшей лиги этого сезона команда "Лиепая/Мого" в общем зачете находилась только на 5-м месте, которое в завершении третьего круга поменяла на позицию вице-лидера чемпионата. Правда, от лидирующего "Спартака" наши по-прежнему отстают на 4 очка, к тому же у юрмалчан в запасе один матч.

Прогресс лиепайчан отражают победы – по одной в каждом круге: в первом круге завоевано 7 очков, во втором – 10, в третьем – 13. После первого круга у лиепайчан не было повода для оптимизма, так как в прогнозируемой плотной турнирной таблице наши находились только на 5-м месте, но от 1-го места они отставали только на 4 очка. Если разрыв не изменился, а позиция в общем зачете улучшилась, то очевиден вывод – собственные в результаты улучшились, а конкуренты играли менее успешно. Перед последним кругом общий зачет по-прежнему очень плотный, и никто из ближайших конкурентов не отстает настолько, чтобы не нужно было считаться с их участием в борьбе за медали. Исключением является разве что ФК "Елгава", который в прошлом году достиг своей вершины в высшей лиге, а теперь претендует на ее низшую точку.

Команда "Лиепая/Мого" была выдающейся в мае (четыре победы в четырех матчах), а потом потеряла очки не более чем в двух матчах подряд. Важными были успехи во взаимных матчах против команд, которые завершили первый круг на более высоких позициях. Руководимый Тамазом Пертией коллектив в этом году обыграл "Елгаву" во всех трех взаимных матчах, "Ригу" в последних двух матчах, а в матчах против "Вентспилса" на счету лиепайчан одна победа и две ничьи.

КАЛЕНДАРЬ ПОСЛЕДНЕГО КРУГА

16 сентября "Рига" – "Лиепая/Мого"

20 сентября "Лиепая/Мого" – "РФС" (полуфинал кубка)

25 сентября "Лиепая/Мого" – "Елгава"

15 октября "РФС" – "Лиепая/Мого"

22 октября "Лиепая/Мого" – "Вентспилс"

28 октября "Спартак" – "Лиепая/Мого"

4 ноября "Лиепая/Мого" – "Метта/ЛУ"

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 15 сентября.