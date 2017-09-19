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Основы победы рухнули в концовке

Ключевые слова лиепая/мого | футбол

Фото: Гиртс Гертсонс

ФК "Лиепая/Мого" в субботу в матче на выезде в течение пяти минут до его окончания пропустила два гола и со счетом с 1:2 (0:0) уступил "Риге", не воспользовавшись возможностью приблизиться к лидеру Латвийской футбольной высшей лиги – "Спартаку" на расстояние одного очка.

Пока лиепайчане с большим трудом прокладывали дороги к штрафной площадке соперников, хозяева быстро соорудили несколько скоростных шоссе, которые их почти привели к успеху. Уже в первые 15 минут матча дважды по-настоящему в игру должен был включиться Ралькевич, у которого и впредь было больше работы, чем у его коллеги В.Куракина на противоположной стороне поля.

В завершающей части первого тайма перевес по контролю за мячом находился у рижан, а гостям в начале второго тайма такие изменения даже пошли на пользу, так как после отличной подачи из глубины поля Карашаускас по правому флангу ушел от противников и после его элегантного удара мяч перелетел над Куракиным.

Вместе с этим мнения лиепайчан о нападении сменилось желанием сохранить благоприятный результат. С этим была связана сравнительно низкая игра и об этом свидетельствовала также смена игроков. Рижане намного чаще били по воротам, и хотя коэффициент опасности этих ударов был сравнительно низким, тенденция свидетельствовала, что у хозяев очень большие шансы вырвать хотя бы ничью. У хозяев поля получилось даже лучше. За короткое время два счастливых гола "Рига" забила благодаря усилиям двух вышедших на смену футболистов – Сато и Шушняра. Хозяевам помогли также хаос, неуверенность и ошибки в исполнении лиепайчан.

В течение ближайшей недели "Лиепая/Мого" проведет два матча на своем поле. В среду, 20 сентября, в 19 часов начнется полуфинальный матч розыгрыша Кубка Латвии против "РФС", а в понедельник, 25 сентября, в 20.25 наши в матче высшей лиги примут "Елгаву". Такое позднее начало матча связано с трансляцией матча последнего круга высшей лиги на канале ЛТВ-7.

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