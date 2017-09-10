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ФК "Лиепая/Мого" Латвийскую футбольную высшую лигу в субботу на выезде возобновил сокрушительной победой со счетом 5:2 (1:2), отыгравшись с дефицита в два гола, над командой "Метта/Латвияс университате".

Отсутствие дисквалифицированных защитника Клявы, полузащитника Струмии лиепайчане компенсировали акцентом на нападение. С Карлсонсом на пике, Афанасьевым немного под ним, Торресом и Хмызом еще немного глубже, а также с Карашаускасом и Эристави на флангах гости в первые минуты провели отличные нападения, завершившиеся попаданием в перекладину и пролетевшим над целью мячом.

Нападение лиепайчан доминировало над защитой, и дисбаланс этих линий давал хозяевам довольно много простора для быстрого перехода с защиты к нападению. Первым голевым моментом "студенты" не воспользовались, а потом в течение 12 минут опытный Калниньш со своими по возрасту младшими партнерами прорвали защиту "Лиепаи/Мого".

Главный тренер гостей Тамаз Пертия на 0:2 отреагировал тем, что уже на 33-й минуте матча на поле вышел Гребис, правда, уже после того, как Карлсонс сократил разрыв в счете до минимума. На поле с искусственным покрытием неудовлетворительного качества ошиблась защита хозяев, Карашаускас выход один на один против Дависа Ошса завершил ударом по штанге, а отскочивший мяч загнал в ворота Карлсонс.

Вот уже с двумя рослыми игроками в нападении гости усилили натиск на противников на их штрафной площадке, где были вынуждены находиться многие игроки "Метта/ЛУ", а вокруг штрафной площадки стало немного свободнее, и этим пользовались лиепайчане для создания подавляющего окружения.

Подача из глубины поля завершилась результативным прикосновением Гребиса к мячу, диагональная подача – ударом Карлсонса головой, а остальные голы забил Хмыз. Особенно колоритным был его точный удар с 11-метровой отметки. В предыдущем матче обеих команд Д.Ошс отразил удар Дмитрия, и в этот раз тоже он демонстративно давал понять, что знает, куда будет бить лиепайчанин. Очевидно, он хорошо изучил пенальти Хмыза, но в этот раз Дима направил мяч влево от себя и победил в этой инициированной Ошсом игре в "троллей". Второй гол Дмитрия был вишенкой на торте победы.

В субботу, 16 сентября, "Лиепая/Мого" матчем на выезде против "Риги" начнет последний круг высшей лиги.