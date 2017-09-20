Против наступающих "львов"

Ключевые слова футбол | лиепая/мого

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" сегодня вечером в 19 часов в матче розыгрыша Кубка Латвии на своем поле встретится с командой "РФС".

Почти в течение двух с половиной лет лиепайчане не выходили в полуфинал розыгрыша Кубка Латвии, в котором наши в предыдущий раз играли в 2015 году, когда на выезде со счетом 0:2 уступили "Елгаве".

В последние сезоны в этом турнире было много экспериментов. Одним из них был такой, что розыгрыш кубка начинается в один сезон, а завершается в следующий, в свою очередь, еще одним экспериментом было выяснение финалистов в сумме двух матчей. К списку экспериментов можно причислить также два финальных матча кубка этого года. В перовом из них команда "Вентспилс" 17 мая в послематчевых пенальти обыграла "Ригу", вымостив лиепайчанам путь в Евролигу. В свою очередь, второй финал намечен на 18 октября.

Лиепайчане свое участие в розыгрыше второго кубка этого года начали с минимальной победы 1:0 в одной восьмой финала над командой 1-й лиги "Даугавпилсом", а в четвертьфинале "Лиепая/Мого" в драматической борьбе со счетом 2:1 обыграла "Вентспилс".

Команда "РФС" место в полуфинале обеспечила себе в Лиепае, где 16 августа со счетом 7:0 разгромила вторую участницу лиги команду "Кароста". В высшей лиге наши сегодняшние соперники не проигрывали четыре матча подряд, а последнюю неудачу потерпели за четыре дня до упомянутого матча на кубок – 12 августа, когда в Лиепае уступили со счетом 0:2. По качеству игры команда "РФС" выглядела намного лучше, чем это отражает результат, и, вероятнее всего, лиепайчан сегодня ожидает очень трудный матч со стремительно наступающим соперником. Рижские "львы" улучшили свою игру, и в конце недели победой над "Спартаком" заявили о себе как о реальном претенденте на чемпионский титул.

Одержавший триумф в финале розыгрыша Кубка Латвии клуб гарантирует себе участие в квалификации следующего сезона Евролиги. Во втором полуфинале "Рига" сегодня встретится со "Спартаком".