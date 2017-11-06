Серебряный гол Клявы и "Лиепаи"

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" в субботу на своем поле со счетом 1:0 (1:0) обыграл команду "Метта/ЛУ", а также дождался благоприятных для себя результатов в проходивших параллельно матчах в Вентспилсе и Елгаве, что позволило нашим завершить сезон Латвийской высшей лиги на 2-м месте. Автором серебряного гола был защитник лиепайчан Оскар Клява, для которого это был последний матч в его карьере игрока.

Перед последним туром лиепайчане в общем зачете находились лишь на 5-м месте, и ни прогнозы экспертов, ни предлагаемые букмекерами ставки не обещали нашим медалей. Чтобы их завоевать, лиепайчанам нужно было победить, но в параллельных матчах очки должны были потерять "Вентспилс" и "РФС". Сначала события развивались неблагополучно для наших. "Вентспилс" дважды выходил вперед в матче со "Спартаком", в свою очередь, перевес "РФС" над лиепайчанами давало очко за ничью в Елгаве. Вскоре все изменилось. "Спартак" дважды отыгрался, добившись на 37-й минуте 2:2, в свою очередь, Клява на 38-й минуте вывел вперед нашу команду. Такие результаты уже выдвинули наших на 2-е место, но в продолжение стало еще лучше. "Елгава" на 54-й минуте вышла вперед, а третий гол "Спартака" на 87-й минуте фактически лишил вентспилсчан шансов на победу и гарантировал лиепайчанам серебро.

Конечно, наши в первую очередь должны были думать о своей победе, и ее удалось одержать в трудной борьбе. В первом тайме обе команды придерживались атакующего футбола. Лиепайчане доминировали в контроле мяча и делали акцент на своих лидеров. Партнеры снабжали передачами Карлсонса, активно играли Я.Икауниекс и Карашаускас, которому нужен был гол, чтобы стать самым результативным игроком чемпионата.

Рижане также создавали опасные комбинации и переходили от защиты к нападению, обостряя игру в штрафной площадке лиепайчан. У лиепайчан возможностей для взятия ворот было больше, однако соперники в первом тайме не слишком отставали от них.

Наши сначала испробовали дальние удары, после которых не без труда свою команду спасал Ошс. Затем последовали передачи в центр на Карлсонса, но и ему не удавалось забить гол. Когда результатов не удалось достичь с помощью обычного оружия, на помощь пришел еще не забивший в этом году ни одного гола Клява. Он, как и полагается крайнему защитнику, постоянно подключался к атакам и во время одной из них в завершение тайма забил столь значимый гол. Первый удар Оскара блокировал Индранс, но очень неудачно сыграл Шибас, который, не ведая, что за спиной находится Клява, небрежно сделал подачу Индрансу. Клява, который после первого удара не выбыл из игры, у мяча оказался первым и своим вторым ударом забил единственный гол в матче.

Во втором тайме активность рижан уменьшилась, хотя именно после перерыва соперники создали самый опасный момент, когда Индранс с великолепной позиции и ближней дистанции пробил мимо цели. Это был лишь один из четырех ударов гостей во втором тайме, в котором нападение лиепайчан продолжалось благодаря энергии Струмии. Ее в забитые мячи пытались превратить уже упомянутые ранее лидеры атакующей линии хозяев. Однако в дуэлях с Карлсонсом выигрывал Ошс, а в дуэлях с Карашаускасом и Томковичем – лиепайчанин Гулбис, который транзитом через Гробиню попал в ряды "Метты".

Рижане регулярный сезон очень хотели завершить хотя бы завоеванным в Лиепае одним очком, однако лиепайчане завоевали три очка, а также серебряные медали. В комплекте с Кубком Латвии это позволяет назвать этот весьма пестрый сезон вполне удачным.

Комментарий

Главный тренер ФК "Метта/ЛУ" Андрис Рихертс:

– Если смотреть по результату, то я доволен, что он 0:1, хотя "Лиепае" и Оскару Кляве сопутствовала очень большая удача, которая, в конце концов, позволила завоевать, наверное, заслуженную победу.

Главный тренер ФК "Лиепая/Мого" Тамаз Пертия:

– В своем последнем матче Оскар Клява забил гол. Я оставил его в своем тренерском штабе. Из футбола он не уходит. "Метта" – такая команда, которая в любой момент может доставить неприятности. Сегодня мы великолепно играли, придерживали мяч, комбинировали, атаковали. Я знал, что у нас будет перевес, но "Метта" хорошо оборонялась и опасно контратаковала.