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Тамаз Пертия уверен в победе

Ключевые слова футбол | тамаз пертия

Футбольный клуб "Лиепая" сегодня в 19.45 на своем поле в ответном матче первого отборочного тура Европейской лиги встретится с командой "Крузейдерс" из Белфаста, которая в первом матче победила со счетом 3:1. Чтобы победить в сумме двух матчей, лиепайчанам нужно добиться успеха со счетом 2:0 и, конечно, также с большим счетом. Главный тренер лиепайчан Тамаз Пертия уверен в победе своей команды.

Во вчерашней тренировке участвовали 18 футболистов. В их числе не было вратаря Павла Дорошева, с которым клуб расстался. В Лиепае на просмотр прибыл 22-летний вратарь из России, но президент клуба Марис Верпаковский говорит, что пока в этой связи нет ничего конкретного, и о замене Дорошева клуб еще подумает.

В тренировке не участвовал также Янис Икауниекс, который из-за перелома не сможет участвовать в тренировках даже три месяца. Намечается, что сегодня не будут играть Юрковский, Крушатин и Карклиньш, зато игравший в этом сезоне в основном команде дублеров Куртиш матч начнет в начальном составе. По сравнению с матчем на выезде, сегодня в начальном составе "Лиепаи" могут быть шесть других футболистов. В заявку будет включен также российский футболист Станислав Лебамба. Его переход в "Лиепаю" официально оформлен также в Латвийской высшей лиге.

Лиепайчане вчера отшлифовали несколько тактических решений разных возможных ситуаций игры, и в завершении тренировки были выполнены также 11-метровые удары. Выяснение победителя с помощью пенальти возможно, если продолжение матча завершится победой хозяев со счетом 3:1.

После вчерашней тренировки ФК "Лиепая" на вопросы корреспондента "Курземес Вардс" ответил главный тренер команды ТАМАЗ ПЕРТИЯ.

Какие общие выводы после матча в Белфасте?

– Дома нельзя столь глупо ошибаться, как мы ошибались на выезде. Я считаю, что было глупым утратить 64 % контроля над мячом. Мы сами виноваты в этих трех голах.

Какую скорость команда "Крузейдерс" предложила в начале игры?

– Скорее всего, мы предложили скорость. Прессинговали, но все голы нам в принципе забили со стандартных ситуаций. Эта команда типичная команда стиля "Елгавы", которая на штрафной площади создает ситуацию 50 на 50, и таким образом соперники могут забить гол. В футбол они не играют, три подачи друг другу передать не могут. Есть рослые игроки, есть дух ирландцев. Этим они нас и обыграли.

У вас в нападении была уйма неиспользованных моментов. Нужно улучшить также реализацию?

– Конечно. Нападение нужно улучшать в каждом матче. Мы не играем от обороны, в составе будут те футболисты, которые хорошо играют в нападении. Мы должны отыграть два мяча, поэтому на поле в нападении будут сильные футболисты. Мы рискуем, но других вариантов нет, поскольку у нас "горит" дефицит в два мяча.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 6 июля.

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