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Три "К" выводят в финал

Ключевые слова футбол | ФК Лиепая/Мого

Фото: Гиртс Гертсонс

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" на своем поле со счетом 4:1 (1:0) разгромил команду "РФС" и вышел в финал розыгрыша Кубка Латвии, который состоится 18 октября в Риге. В пользу наших по одному мячу забили Кейта и Карашаускас, а дважды точностью отличился Карлсонс.

Потенциал состава рижан, неудача наших в предыдущем матче, а также дисквалификация центрального защитника Гуйе внесли коррективы в тактическую схему лиепайчан. Наши вернулись к схеме с четырьмя защитниками, одним опорным полузащитником и двумя центральными полузащитниками. Находящемуся на острие атаки Карлсонсу по флангам ассистировали Эристави, который в начале матча доставлял соперникам много хлопот на своем правом фланге, а также Карашаускас, который с левого края регулярно отправлялся в рейды в глубину поля, помогая развивать атаки.

Лиепайчане зачастую обостряли свои атаки, низкими передачами из глубины поля, продолжая использовать также свои активные фланги. Хозяевам также удался хороший прессинг в средней части поля и они быстро отыгрывали потерянные мячи.

И хотя соперникам в первом тайме не удавалась качественная ответная игра, гости старались быстро доставить мяч в штрафную площадку соперников, однако неудачи "львов" в нападении увенчались сменой игроков, после которой Улдрикис лиепайчанам доставил больше хлопот, чем до него это сделал Димитров.

Наши повели в счете после стандартной ситуации, когда Кейта на штрафной площадке первым оказался у мяча и силой направил его в верхний угол ворот, а уже в течение первых шести минут после перерыва перевес "Лиепая/Мого" стал втрое больше. До конца играл Карлсонс, и отбитый вратарем Сизко на поле мяч, отскочивший от Гирта, оказался в воротах. Через пять минут Карашаускас с правого фланга перешел в глубину поля и дальним ударом в стиле Робена добился 3:0.

Гости опомнились лишь на 60-й минуте, когда в течение короткого времени неоднократно обостряли свои атаки, попали также в штангу, и, в конце концов, старший из братьев Вишняковых сократил разрыв в счете.

Лиепайчане отреагировали двумя заменами игроков и снижением темпа игры, с помощью такой стратегической хитрости нейтрализуя мини-наступление гостей.

Когда Карлсонс на 87-й минуте после еще одной стандартной ситуации реабилитировал свою прежнюю неудачу и с небольшого расстояния забил четвертый гол, стало ясно, что победитель уже известен. Рижане, конечно, старались проиграть с меньшим разрывом в счете, однако ощутимое давление в конце игры оказать им не удалось.

Во втором полуфинале "Рига" вчера в дополнительное время со счетом 2:1 обыграла команду "Спартак" и второй раз в этом году вышла в финал турнира.

Следующий матч высшей лиги "Лиепая/Мого" проведет в понедельник, 25 сентября в 20.25 на своем поле с "Елгавой".

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