Улучшили шансы на медали

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | высшая лига

В первом после паузы сборных матче Латвийской футбольной высшей лиги "Лиепая/Мого" в субботу на выезде со счетом 2:1 (0:0) обыграла "РФС". Оба гола в пользу гостей забил Артур Карашаускас. Эта победа улучшила позиции лиепайчан в борьбе за медали высшей лиги.

В первом тайме хозяева больше полагались на свои фланги, из которых уже привычнее самым активным был правый фланг с А.Вишняковым в центре и Савальниексом в защите. "РФС" осталась верна своим ценностям – старший Вишняков с фланга направился вглубь поля, чтобы создать там численное превосходство "РФС", оставив свободную зону для Савальниекса, два удара которого в первом тайме были весьма опасными.

Лиепайчане начали матч основательным перевесом в контроле за мячом, потом ход борьбы выровнялся, но "РФС" старалась ловить гостей на быстрых контратаках или в нападениях второго темпа, в которых к рижским нападающим подключались игроки других линий. В позиционном футболе ни одна из команд не позволяла соперникам приближаться в своей штрафной площадке, и самые опасные эпизоды складывались после стандартных ситуаций. Мячи пролетели немного выше ворот после ударов Гуйе и Карлсонса головой, а "РФС" ответила штрафным ударом Шергелашвили.

С началом второго тайма Струмия сменил Эристави, которого на фланге номинально заменил Я.Икауниекс, правда, он часто менялся позициями с Карашаускасом, которому, таким образом, часто приходилось бороться с крайним защитником "РФС" грузином Шергелашвили.

Небольшое отступление для напоминания, что в предыдущем матче высшей лиги между обеими командами Юрковскому поручили личные задания в игре именно против Шергелашвили, ошибка которого увенчалась голом Юрковского и победой команды "Лиепая/Мого" со счетом 2:0.

В субботу грузин снова ошибся. В этот раз он после навеса Икауниекса сыграл рукой, не позволив Карашаускасу завладеть мячом, зато помог ему благодаря пенальти открыть счет в матче. Следующий гол в большой мере был результатом смены игроков. Лиепайчанам удался хороший переход от защиты к нападению, в котором Карашаускас решил сделать с Торресом "стеночку", но Кристиана довольно далеко от штрафной площадки сбил рижский центральный защитник Дубра, который сам тоже упал. В свою очередь, второго центрального защитника Савича из центра защиты отвлек вышедший на замену Гребис, который передал мяч Карашаускасу, а Артур после продолжительного соло воспользовался простором, обыграл также Шергелашвили, и после его удара мяч пролетел мимо Сизко. Замечательное сотрудничество команды!

Перевес в два гола позволил лиепайчанам вполне раскрепощенно продолжать игру. Не было ни напряженности возле своих ворот, ни лишней нервозности, а главное – своевременно можно было гасить атаки гостей. Правда, когда команда "РФС" на 86-й минуте после углового удара все-таки забили один гол с близкого расстояния. Борьба стала более нервозной, но наши продолжали подолгу владеть мячом и побеждать в поединках. "РФС" пыталась получать пользу от привычной тактики дальних передач, а хозяева проигрывали большую часть поединков как в воздухе, так и на земле.

Далее команду "Лиепая/Мого" ждет напряженный календарь игр. В среду лиепайчане в Риге проведут финал розыгрыша Кубка Латвии против "Риги", а в воскресенье в 18 часов в Курземском дерби примут команду "Вентспилс".

Комментарий

Главный тренер ФК "Лиепая/Мого" Тамаз Пертия:

– Я счастлив, что сегодня парни выглядели действительно очень сильными как эмоционально, так и психологически. К тому же "РФС" – очень сильная команда. Нам были очень нужны три очка, и мы красиво завоевали их. Мы имели перевес, поэтому результат считаю закономерным.