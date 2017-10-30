Не сдержали бег "Курбадса"

Ключевые слова хоккей | Лиепая/Оптибет

В матче Латвийской хоккейной высшей лиги на выезде ХК "Лиепая/Оптибет" в первых двух периодах, пропустив пять шайб, со счетом 3:6 (0:3, 0:2, 3:1) проиграл ХК "Курбадс". Мартиньш Оскар Фрейманис в пользу лиепайчан забил два гола.

"Лиепая/Оптибет" после одержанной в предыдущем матче победы над "МОГО" укрепился в верхушке турнирной таблицы, а "Курбадс" одержал победу в подгруппе второго тура розыгрыша Континентального кубка и прошел в следующий тур.

Матч активно начали обе команды, но на 5-й минуте первое звено "Курбадса" создало красивую комбинацию, и Мартин Лавров забросил шайбу практически в пустые ворота.

Лиепайчане сразу бросились отыгрываться, но Даниэль Богдзюл ошибся в своей зоне защиты. И Том Блукс добился уже 2:0. В конце первого периода еще один шедевр комбинации продемонстрировали "курбадцы", добившись перевеса уже в три гола. В плане старания и скорости лиепайчане не отставали от соперников, но опасных моментов у ворот Улдиса Чалпы было мало.

После первого периода в ворота лиепайской команды встал Наурис Мажис, но и он не смог их спасти. Во втором периоде наши трижды играли в большинстве, однако "львам" в такие моменты не хватало Лауриса Баярунса, которого вызвали в рижское "Динамо". Начавшееся наступление лиепайчан хозяева остановили в конце второго периода еще двумя голами и заключительный период оставили для улаживания формальностей.

Первая тройка нападающих "Курбадса", в общей сложности забившая четыре гола, в третьем периоде добилась уже 6:0. Лиепайчане в продолжении еще проявили характер и сумели три шайбы сквитать, однако слишком много воды было пролито в первые два периода. И "оптибетцы" потерпели второе поражение в турнире.

Следующий матч "Лиепая/Оптибет" проведет 1 ноября в Елгавском ледовом холле, когда встретится с "Земгале/ЛЛУ".

Комментарий

Главный тренер ХК "Лиепая/Оптибет" Игорь Лебедев:

– Перед матчем мы подчеркивали, что противники будут играть на эмоциональном подъеме, так как недавно одержали победу в турнире в подгруппе розыгрыша Континентального кубка. И во время разминки перед матчем, и в первые минуты игры было видно, что команде не хватает свежести. Хозяева быстрее делали подборы, а мы часто ошибались, выходя из своей зоны защиты. Но главной причиной поражения было то, что мы не могли сдерживать первое звено "Курбадс". После первого периода решили заменить вратаря. Нужно отметить, что вратарь соперников был на высоте. Радовало то, что после второго периода игроки послушали тренеров и хорошо провели третий период. Концовка была нашей, но соперники уже все сделали в первые два периода. Следует признать, что в целом они проявили большее мастерство.