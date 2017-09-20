Прервали серию неудач с "Курбадсом"

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В решающем периоде, найдя возможности усилить мощь нападения, хоккеисты ХК "Лиепая/Оптибет" на выезде со счетом 3:2 обыграли своего принципиального соперника ХК "Курбадс", которого в прошлом сезоне в пяти матчах регулярного чемпионата обыграть так и не удалось.

"Курбадс" – "Лиепая/Оптибет" 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).

Голы: 19:31 Хомяков (Баярунс) – 0:1, 31:15 Шталс (Валтерс, Печура) – 1:1, 35:37 Золманис (Гиптерс, Сарканис) – 2:1 (в больш.), 45:34 Баярунс (Фрейманис, Хомяков) – 2:2, 47:27 Фрейманис (Штелмахерс, Дилевка) – 2:3.

Броски: 44 (16+14+14) – 44 (13+15+16).

Штрафные минуты: 8 (2+4+2) – 10 (6+2+2).

Вратари: Чалпа (с 59:15 – пустые ворота) – Мажис.

Лучшие игроки: Гиптерс – Фрейбергс.

В течение первых минут захватив небольшую инициативу, гости потеряли ее в удалениях и им чаще приходилось защищаться. В конце периода лиепайчане минуту выдержали втроем против пяти, а когда второе удаление близилось к концу, в средней зоне ошибся нападающий команды "Курбадс" Золманис, позволяя Баярунсу и Хомякову после элегантного розыгрыша открыть счет.

После перерыва обе команды ускорили темп, бросков, борьбы и быстрых контратак было много, но успеха добились хозяева – Шталс перед воротами изменил направление посланной с синей линии шайбы и сравнял счет, а пассивные действия лиепайчан в защите, играя в меньшинстве, позволили Золманису после сольного прохода вдоль борта вырваться к воротам и реабилитировать себя за ранее допущенную ошибку. Ситуацию еще больше усложнила травма капитана "Лиепая/Оптибет" Забиса, которая помешала ему продолжить игру. В последнем периоде команду "Курбадс" подвела попытка слишком рано начинать заботиться о том, чтобы сохранить минимальный перевес. В течение первых 40 минут немного буксующие атаки гостей набрали настоящие обороты и хозяева не смогли найти контраргументов динамичной игре соперников. Сначала после броска Хомякова отскочившую шайбу в ворота направил Баярунс, а немного спустя ловкую сыгровку Штелмахерса и Дилевки завершил Фрейманис.