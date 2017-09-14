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ХК "Лиепая/Оптибет" с победы начал сезон Латвийской хоккейной высшей лиги "Оптибет" 2017/2018 года. Наша хоккейная команда на выезде со счетом 6:5 в продлении матча обыграла ХШ "Рига". Лучшим игроком в составе лиепайчан признан капитан команды Бруно Забис, на счету которого 5 очков результативности.

"Рига" – "Лиепая/Оптибет" 6:5 (1:2, 3:1, 1:2, 0:1).

Рига, 13 сентября.

Судьи: Ю.Балодис, А.Борисов, О.Кокинс, Д.Зунде.

Голы: 00:41 Забис (Фрейманис, Штелмахерс) – 0:1, 09:05 Конишев (Пискунов, Камолиньш) – 1:1 (в больш.), 11:49 Мамчиц (Забис, Дилевка) – 1:2, 23:10 Пискунов (Камолиньш, Озолиньш) – 2:2, 28:25 Пискунов (Конишев) – 3:2, 31:45 Опелтс (Берзиньш) – 4:2, 37:16 Баярунс (Фрейманис) – 3:4, 45:44 Дилевка (Забис, Штелмахерс) – 4:4, 47:39 Забис (Штелмахерс, Дилевка) – 4:5, 58:59 Конишев (Фурса, Камолиньш) – 5:5, 61:08 Фрейманис (Забис, Мамчиц) – 5:6.

Броски: 30 (9+9+11+1) – 47 (9+18+16+4).

Штрафные минуты: 16 (8+6+0+2) – 20 (14+2+4+0).

Вратари: Романовский – Конрадс.

Уже в первом нападении лиепайчане открыли счет матча. Бруно Забис неудобной стороной клюшки обыграл вратаря противников. На 3-й минуте у хозяев площадки была великолепная возможность сравнять счет, но играя в формате пять против трех рижане особой угрозы воротам Конрадса не создали. Что хоккеистам "Риги" не удалось в численном преимуществе, того они добились в середине периода, когда на скамейке для удаленных находился Карлис Озолиньш. Но радость хозяев была недолгой, так как Роберт Мамчиц точным броском реализовал численное преимущество и еще раз вывел гостей вперед. В целом обе команды в первом периоде грешили в отношении соблюдения дисциплины, и на льду в основном наблюдалась борьба в неодинаковых составах.

В начале второго периода хозяева площадки переняли инициативу, на 24-й минуте Сергей Пискунов подправил отбитую Конрадсом шайбу и второй раз в матче сравнял счет. Рижане, почувствовав сонную игру лиепайчан, стали наращивать темп и чаще создавать угрозу воротам "львов". В середине третьего периода перед своими воротами сыграли наши защитники, и Пискунов вывел вперед хозяев площадки. На этом наступление "Риги" не закончилось, и лиепайские хоккеисты оставили неприкрытым Тома Опелтса, который увеличил перевес хозяев до 4:2. Хоккеисты команды "Лиепая/Оптибет" от полученного легкого нокдауна постепенно стали оправляться и концовку второго периода провели намного содержательнее. Мартиньш Оскар Фрейманис, находясь возле синей линии, сделал филигранную подачу Лаурису Баярунсу, который сделал жизнь "оптибетцев" боле обнадеживающей.

Последний отрезок матча наши начали решительно. Забис с Дилевкой добились равновесия для своей команды в этом матче, но уже при следующем выходе на лед этого звена "львы" третий раз в матче вели в счете. Противники в конце матча ухватились за последнюю соломинку – сменили вратаря на шестого полевого игрока. Такая тактика для хозяев площадки оказалась плодотворной и они за минуту до окончания основного времени сравняли счет.

В продлении матча все решалось при неодинаковых составах. Лиепайчане на 62-й минуте получили перевес на одного игрока, и численное большинство реализовал Фрейманис.

Следующий матч "Лиепая/Оптибет" проведет 16 сентября на своей площадке против команды "Мого".

Комментарий

Главный тренер ХК "Лиепая/Оптибет" Игорь Лебедев:

– Мы смогли быстро забивать голы, но верх взяли эмоции, появились ненужные удаления, и мы потеряли ритм игры. Во втором периоде противники смогли добиться перелома в матче и вести в счете. Мы проигрывали борьбу перед воротами и у нас не получалось брать отскочившие шайбы. В последнем периоде мы перешли на игру с тремя звеньями, сумели увеличить мощность нападения и переняли инициативу. В концовке основного времени не удалось успешно сыграть перед воротами и победу пришлось завоевывать в дополнительное время.