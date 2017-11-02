Стена земгальцев была надежной

Ключевые слова хоккей | Лиепая/Оптибет

ХК "Лиепая/Оптибет" в начале третьего периода за неполные четыре минуты пропустил в свои ворота три шайбы и в матче Латвийской хоккейной лиги на выезде со счетом 2:6 (1:1, 0:1, 1:4) неожиданно проиграл команде "Земгале/ЛЛУ".

Лиепайские хоккеисты в Елгавском ледовом холле забросили быструю шайбу. На 5-й минуте хозяева площадки ошиблись в средней зоне, наши предприняли быструю контратаку, и Даниэль Богдзюл с близкой дистанции открыл счет в этом матче. После этого гости получили право играть в большинстве, но Роман Неклюдов получил ненужное удаление в зоне нападения. Чего не смогли сделать лиепайчане, сделали хозяева и, играя в большинстве, сравняли счет. В целом наши хоккеисты в течение первых 20 минут превосходили своих соперников, но качество игры подпортили три полученных удаления.

Елгавчане активно начали второй период, все чаще угрожая воротам Вадима Мищука. Правда, "львы" сдерживали натиск "оленей", а Роберт Мамчич упустил великолепную возможность вывести наших вперед. Лиепайчане дважды играли в большинстве, но не сумели превзойти великолепно игравшего Рихарда Цимерманиса. На последней минуте второго периода наши все-таки забросили шайбу, но она не была засчитана, поскольку незадолго до этого земгальские хоккеисты забросили шайбу, которую сначала судьи не засчитали. После просмотра видеоповтора арбитры исправили свою ошибку, и елгавчане вышли вперед.

В начале третьего периода наши активно ринулись вперед, чтобы отыграться, но попались на контратаке, и на табло появился счет 1:3. Примерно через одну минуту настоящий хоккейный шедевр продемонстрировали елгавчане, и Валентин Феоктистов в падении забросил зрелищную шайбу. От легкого нокдауна лиепайчане опомнились не сразу, а "олени" уже добились перевеса в четыре шайбы. Обе команды в завершение матча обменялись заброшенными шайбами, и наши из Елгавы вернулись с неожиданно тяжелым поражением.

4 ноября команда "Лиепая/Оптибет" на своей площадке встретится с "Призмой".

"Земгале/ЛЛУ" – "Лиепая/Оптибет" 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Елгава. 1 ноября, 218 зрителей.

Судьи: Г.Звиедритис, M.Лоцанс, Г.Васильев, В.Ворона.

Голы: 4:14 Богдзюл (Дилевка, Неклюдов) – 0:1, 8:28 Бернхард (Костюк, Огородников) – 1:1 (в больш.), 37:45 Аплокс (Потапов) – 2:1, 41:54 Потапов (Минаев) – 3:1, 42:48 Феоктистов (Рыбчик, Курнигин) – 4:1, 43:26 Миллер (Бернхард, Огородников) – 5:1, 55:46 Демитерс (Жучков, Фрейденфелдс) – 5:2 (больш.), 59:20 Курнигин (Феоктистов, Зейлис) – 6:2 (больш.).

Броски: 38 (11+13+14) – 57 (17+22+18).

Штрафные минуты: 20 (2+14+4) – 12 (6+0+6).

Вратари: Цимерманис – Мищук.