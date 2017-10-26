В борьбе лидеров сильнее были лиепайчане

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В напряженной концовке матча Латвийской хоккейной лиги "Оптибет" на выезде ХК "Лиепая/Оптибет" со счетом 4:3 (3:1, 0:2, 1:0) обыграл своих ближайших соседей по турнирной таблице – ХК "МОГО". Победный гол при численном превосходстве забил Илья Макаров.

Латвийская хоккейная лига "Оптибет".

"МОГО" – "Лиепая/Оптибет" 3:4 (1:3, 2:0, 0:1).

Рига, 25 октября, 161 болельщик.

Судьи: Ю.Балодис, А.Борисов, А.Яковлев, М.Лоцанс.

Голы: 3:31 Желубовский (Зиединьш) – 1:0 (в больш.), 6:41 Новиков (Штелмахерс, Жучков) – 1:1, 7:39 Фрейс (Хомяков, Баярунс) – 1:2, 10:49 Хомяков (Фрейс, Баярунс) – 1:3, 21:01 Зиеминьш (Лавренов, Желубовский) – 2:3, 30:07 Бегов (М.Липсбергс, Желубовский) – 3:3 (в больш.), 42:20 Макаров (Баярунс, Хомяков) – 3:4 (в больш.).

Броски: 27 (8+9+10) – 41 (14+13+14).

Штрафные минуты: 10 (0+4+6) – 12 (6+4+2).

Вратари: Мищук – Анчс.

Лучшие игроки: Желубовский – Баярунс.

Обе команды в этом сезоне встретились лишь в третий раз, но до этого единственное поражение лиепайчане потерпели именно от хоккеистов "МОГО". Начало игры для наших было неудачным, так как на 3-й минуте хозяева площадки получили право играть в большинстве. В этом сезоне хорошо играющий в меньшинстве "Лиепая/Оптибет" не смог удержать свои ворота неприкосновенными, и в результате быстрой контратаки команда "МОГО" после кистевого броска Элвиса Желубовского вышла вперед.

Лиепайчане с ответом не задержались. На 7-й минуте матча Новиков оказался в зоне защиты соперников и неудобной стороной клюшки не слишком сильно сделал бросок по воротам Хенрия Анчса. Вратарь соперников оказался не готов к этому, и "оптибетцам" удалось сравнять счет. В свою очередь, через 62 секунды рижане совершили грубую ошибку в своей зоне защиты, подарили шайбу лиепайчанам, и наши этой щедростью воспользовались, чтобы вырваться вперед.

После двух пропущенных голов хоккеисты "МОГО" утратили нить игры, а наши все чаще стали угрожать воротам хозяев площадки. Третью шайбу лиепайские хоккеисты забросили благодаря активному прессингу. Забитый Хомяковым гол судьи еще долго изучали в ходе видеоповтора, но заключение было благоприятным для наших – 3:1.

Хозяева площадки второй период начали старательно и своей активностью один гол отквитали. Но в продолжении "оптибетцы" играли более целеустремленно, демонстрируя быстрый и содержательный хоккей. Атаки лиепайчан были более опасными, однако гол забили хоккеисты "МОГО". В середине второго периода рижане во второй раз в этом матче реализовали численное превосходство. После забитого гола картина на площадке изменилась, рижские хоккеисты переняли инициативу в игре. И "львы" были вынуждены больше думать о безопасности собственных ворот.

Лидерство в игре лиепайчане вернули на 3-й минуте третьего периода. На скамье удаленных отдыхал автор первого забитого гола Желубовский, а Илья Макаров сильным броском с синей линии забил четвертый гол в пользу своей команды. "МОГО" отчаянно пыталась спасти игру, один раз попала по штанге ворот, а в конце матча заменила вратаря на шестого полевого игрока. Однако результат уже не изменился, и "Лиепая/Оптибет" укрепилась вверху таблицы.

28 октября лиепайчане на выезде будут играть с командой "Курбадс".

Комментарий

Главный тренер ХК "Лиепая/Оптибет" Игорь Лебедев:

– Сегодняшняя игра команды понравилась, игроки проявили характер, соблюдали в игре дисциплину, несмотря на то, что во втором периоде соперники переняли инициативу. В третьем периоде терпеливо и дисциплинированно играли в обороне и смогли реализовать большинство.