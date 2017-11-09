Лиепайчане готовятся к матчам сборных

Ключевые слова хоккей | Лиепая/Оптибет

С 4 по 15 ноября в Латвийской хоккейной лиге перерыв, связанный с турнирами сборных разного возраста и проверочными матчами. Хоккеисты "Лиепая/Оптибет" в конце этой недели будут отстаивать национальные цвета, а следующий матч Латвийской хоккейной высшей лиги наши проведут 15 ноября на своей площадке против команды "Рига".

Сборная Латвии под руководством тренера Боба Хартли проведет во Франции турнир "Euro Ice Hockey Challenge", где будут играть также Белоруссия, Словения и Франция. В распоряжении Хартли будут сыгравшие в этом сезоне в лиепайской команде несколько матчей Увис Янис Балинский, Оскар Батня, Френк Разгалс, а также воспитанник лиепайского хоккея Линард Мазур-Маго, который представляет шведский клуб "Aker/Strangnas".

Сборная латвийских клубов под руководством тренера Валерия Кулибабы готовится к турниру "Crowns Baltic Challenge Cup", который состоится в Клайпеде. Из команды "Лиепая/Оптибет" на этот турнир приглашены Мартиньш Оскар Фрейманис, Роберт Мамчиц, Кристер Фрейбергс, Илья Макаров, Карлис Озолиньш и Эдгар Хомяков. Соперниками сборной латвийских клубов будут Украина, Литва и Эстония.

Сборная Латвии U-20 в Вентспилсе проведет последний проверочный турнир перед чемпионатом мира первого дивизиона, который будет проходить в декабре во Франции. Под руководством Карлиса Зирниса наши молодые хоккеисты в Вентспилсе будут мериться силами со сверстниками из Дании, Белоруссии и Австрии. Лиепаю на этом турнире будет представлять нападающий Александр Новиков.

Сборная Латвии U-18 на выезде проведет три проверочных матча со сборной Норвегии U-18. В сборной под руководством главного тренера Олега Сорокина будут играть также представители Лиепаи Ричард Фомин, Дмитрий Бабург и Райво Фрейденфелдс.

В распоряжении Юриса Озолса, главного тренера сборная Латвии U-17 и бывшего лидера команды "Лиепаяс металургс", в розыгрыше Кубка президента в Минске будет воспитанник Лиепайской школы спортивных игр Рихард Лигис, а в руководимой Айгаром Разгалсом сборной U-16 на проверочные матчи со сверстниками из Норвегии вызваны Эмил Аузиньш, Алексей Котов, Денис Вилман, Ник Зиле, Ханс Петер Кроллс и Айгар Хардий Карулис.