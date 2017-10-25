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Не удержали перевес

Ключевые слова хоккей

Хоккеисты "Лиепаяс ССС" на выезде в матче первой лиги чемпионата Латвии в серии послематчевых бросков со счетом 4:5 (1:1, 3:1, 0:2, 0:0, 0:1) уступили "Валмиерас ХК/ДСШ/ВиА".

Валмиерские хоккеисты открыли счет, однако Рихард Лигис на 15-й минуте реализовал численное превосходство. В середине второго периода за 36 секунд Александр Новиков и Волдемар Масловский добились перевеса в два гола для гостей. Хозяева площадки забросили вторую шайбу, играя в большинстве, но на 39-й минуте Масловский возобновил перевес лиепайчан в два гола.

Нашим не удалось отстоять победу, и в конце третьего периода видземским хоккеистам удалось сравнять счет. В продлении матча победитель не был определен, и обе команды судьбу встречи решали с помощью буллитов. Из лиепайских хоккеистов точным был Лигис, а валмиерцы ответили двумя точными бросками. Домой наши вернулись с заработанным одним очком.

Главный тренер лиепайской команды Гунтис Пуятс рассказал, что при счете 4:2 наши перестали играть, а валмиерцы в конце забили два глупых гола. Пуятс добавил, что у лиепайских хоккеистов был перевес, в ходе матча было пять выходов один на один с вратарем. Лиепайский тренер признает, что подобные матчи заставляют молодых хоккеистов о многом подумать. В целом на площадке был хороший хоккей, но победа еще должна созреть.

С завоеванными в четырех играх семью очками "Лиепаяс ССС" в турнирной таблице первой лиги занимает 2-е место. 5 ноября лиепайчане на своей площадке встретятся с "Даугавпилс/ЛДз Карго".

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