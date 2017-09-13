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Хоккейная команда "Лиепаяс ССС" во втором матче розыгрыша Кубка Латвии на своей площадке со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) одержала победу над "Марупе".

На 19-й минуте матча счет открыл лиепайчанин Ричард Фомин, а в начале второго тайма, на 23-й минуте, результат удвоил Мик Кришс Рунговский. В начале третьего периода у наших была возможность играть в подавляющем большинстве, и на 41-й минуте этим воспользовался Кристер Алондерис. Марупские хоккеисты не сдавались и на 53-й и 58-й минутах сократили разрыв в счете до минимума. Но потребованный тренером гостей Николаем Гребневым 30-секундный перерыв и замена вратаря на шестого полевого игрока не помогли, и лиепайские хоккеисты после победы поднялись во главу таблицы подгруппы А. Главный тренер команды "Лиепаяс ССС" Гунтис Пуятс похвалил качественную игру наших хоккеистов. В команде противников были играющие на серьезном уровне хоккеисты, но лиепайчане качественным отношением и самоотдачей обыграли противников. Хозяева площадки оказались подвижнее противников. К тому же на хорошем уровне сыграл вратарь Максим Чмутов.

Последний матч подгруппы "львы" проведут 21 сентября на своей площадке против ХШ "Рига-2001".