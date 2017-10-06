Успех в начале сезона

Команда "Лиепаяс ССС" победой со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) над вентспилсской "Вентой-2002" начала сезон первой хоккейной лиги. "Львы" решающего перевеса на выезде добились в середине третьего периода.
Волдемар Масловский и Мартиньш Кевлис в первом периоде дважды вывели гостей вперед, но вентспилсчане каждый раз отыгрывались. В свою очередь, во втором периоде лиепайчане уже находились в роли догоняющих со счетом 2:3, но Эгидиюс Бинкулис на 33-й минуте сравнял счет. В заключительном периоде лиепайские хоккеисты превзошли соперников как в физическом, так и тактическом отношении, забив три безответных гола. Две шайбы в пользу лиепайчан в этом матче забил Волдемар Масловский.
После матча главный тренер лиепайчан Гунтис Пуятс отметил: в этот раз сработало то, что команда весь матч играла с четырьмя полными звеньями, и в решающем периоде игроки были свежее. Пуятс указал, что в чемпионате предстоят только 16 матчей, поэтому каждое очко в этом сезоне будет важным.
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