В кубке участвуют клубы высшей лиги

Ключевые слова хоккей | Лиепая/Оптибет

Сегодня матчами в Лиепае, Елгаве и Риге в розыгрыш Кубка Латвии включатся клубы хоккейной высшей лиги.

В первом этапе турнира участники первой лиги определили четыре команды, которые будут бороться за две путевки на основной турнир. Это "Вента-2002" из Вентспилса, ХШ "Рига-2001", которые в четвертьфинале встретятся соответственно с командами "Мого" и "Курбадс". Противникам хоккейного клуба "Лиепая/Оптибет" в четвертьфинале будет хорошо начавшая сезон команда "Рига", которую лиепайчане в своем первом матче высшей лиги на выезде со счетом 6:5 обыграли только в дополнительное время.

В ледовом холле ЛОЦ матч сегодня вечером начнется в 19.30.