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Когда слезы и кровь оправдываются

Ключевые слова Паул Ионас

Сегодня ПАУЛ ИОНАС, чемпион мира по мотокроссу в классе МХ2, уже у себя дома в Калвене. После сезона не планирует ничего большего, как только отдых, чтобы быть вместе с семьей, рыбачить. Паул завоевал исторический титул – ни одни латыш прежде не был чемпионом мира в каком-нибудь из классов мотоциклов соло. Поэтому Паула выбрали человеком этой недели.

В среду днем Паул в Бельгии еще тестировал новые мотоциклы для будущего сезона. "Ничего ведь не останавливается. Продолжаем работать, чтобы в следующем году было еще лучше", – говорит чемпион мира. Завоевать титул, одно дело, но, как многие люди говорят, удержать его будет намного труднее".

Для беседы с "Курземес вардс" он посвятил время по дороге с тренировочной трассы домой и обрадовался, что время в поездки время пройдет быстрее. Он такой же скромный и отзывчивый как четыре года, когда победил в чемпионате мира по мотокроссу в классе 125 куб.м. в то время мы встретились у него дома в Калвене, и рядом находилась остальная семья – родители дайна и Каспар, сестры Илзе и Кате, и именно они были главными собеседниками. Теперь Паул усовершенствовал не только способности езды, но и умение давать интервью.

Чтобы стать чемпионом мира в последнем этапе сезона Паул в первом заезде должен был финишировать хотя бы двенадцатым и получить не менее 9 из 50 возможных очков. Он занял 6-ю позицию в общем зачете став недосягаемым для конкурентов. "Я надеялся на удачу", – не скрывает Каспар. Чтобы сына морально поддерживать, он ездил на многие заключительные этапы сезона, а на последний этап во Францию он поехал с Дайной.

Прежде она рассказывала, что на соревнования чаще ездила в то время, когда сын еще был маленьким. Теперь, даже если едет, то во время соревнований сидит в автобусе и ждет финиша. "В этот раз в последнем этапе она даже находилась на трассе. Может быть, не смотрела заезд, но была рядом", – рассказал Каспар. Паул говорит, что мама на трассе была впервые после очень большого перерыва. Ему хотелось, чтобы там присутствовали и обе сестры, но "ведь кто-то должен оставаться дома, кто-то должен учиться и работать".

Паул, так же, как папа признает, что уже до начала соревнований у него возникло чувство, что выдвинутую цель удастся достичь. Однако он согласен с тем, что в мотокроссе, как в любом виде спорта, может случиться непредвиденное: "На трассе была грязь и в таких погодных условиях всякое может случиться. Так что до последнего момента нужно было бороться, чтобы максимально не допускать ошибок".

Когда на финише Паула окружила толпа поздравляющих и шампанское лилось струей, он испытывал неописуемые эмоции. "Что я думал в тот момент? Ничего не думал. Пересек финишную линию и закричал, – о мгновении победы говорит чемпион мира. – Это всегда было моей целью, с момента, когда стал ездить на мотоцикле. Поэтому я вкладывал очень много труда и каждый день тренировался. Слезы, пот и кровь – все это окупилось".

Папа Паула, который в развитие сына в течение 15 лет вкладывал бесчисленное количество часов, и, возможно, столько же денег, упорно продвигая его к цели, признает: "Для меня это величайшее достижение в жизни. Я стопроцентно отдал себя мотокроссу. В данный момент Паул, может быть, не самый быстрый, но рассудительный гонщик. Это самое важное".

Хотя Паул  представляет команду "Red Bull KTM Factory Racing", в которой имеется обширный опорный персонал, Каспар по-прежнему держит руку на пульсе. Они каждый день общаются по телефону. Папа участвует в процессе тренировок сына и ведет повседневные дела. "Команда отнюдь не все обеспечивает. Есть бытовые организационные дела, о которых нужно заботиться самому. Пытаюсь помочь ему упорядочить это, чтобы Паулу не нужно было лишний раз ломать голову", – рассказал он. На вопрос, нет ли у руководства команды особых возражений против такого большого участия отца, Каспар указал: "Ни одна команда не думает о спортсмене – это бизнес. Рядом с Паулом находилось много людей, но я могу помочь больше всех, ведь я его знаю лучше всех".

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 21 сентября.

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