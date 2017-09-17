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Паулс Йонасс впервые в истории стал чепионом мира в классе MX2

Ключевые слова Паулс Йонасс

Латвийский мотогонщик Паулс Йонасс из команды Red Bull KTM Factory Racing стал чемпионом мира по мотокроссу в классе МХ2. Ранее представители Латвии в этом виде мотокросса ни разу в истории не побеждали.

Последний этап чемпионата мира по мотокроссу в классе МХ2 проходил во Франции. Чтобы гарантировать себе первый в карьере чемпионский титул, Йонассу требовалось финишировать в гонке не ниже 12-й позиции.

В квалификации Йонасс показал второй результат, а на старте гонки не справился с управлением мотоцикла и упал, но продолжил выступления. На первом круге он занимал 16-е место, к 5-му кругу обогнал четырех участников и продолжил свое восхождение. По итогам заезда он финишировал шестым. Финиш нового чемпиона мира команда Red Bull KTM Factory Racing встретила салютом из шампанского.

В сезоне-2017 Паулс Йонасс выиграл шесть этапов и был лучшим в 14-ти заездах. До этого года на этапах чемпионата мира он побеждал лишь в одном заезде и ни разу не был победителем по итогам всего этапа. В 2015-м Йонасс стал вице-чемпионом мира в классе МХ2, но прошлый сезон ему пришлось завершить досрочно из-за тяжелой травмы. Несмотря на пропуск нескольких последних этапов латвийский мотокроссмен занял пятое место в общем зачете ЧМ-2016.

Ранее представители Латвии становились чемпионами мира по мотокроссу только среди экипажей. В активе экипажа Кристерс Сергис / Артис Расманис — пять титулов: они доминировали в конце 90-х — начале 2000-х. Трехкратным чемпионом мира является "колясочник" Каспарс Ступелис, один раз чемпионом был и Каспарс Лиепиньш.

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