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Ралли готовится к старту

Ключевые слова ралли курземе

Прошлогодний победитель Лиепайского ралли Ральф Сирмацис от старта в нынешнем ралли отказался за несколько дней до его начала.
Фото: Гирт Гертсонс

Перед стартующим сегодня лиепайским этапом чемпионата Европы по ралли его организаторам дополнительные заботы доставили дождливые погодные условия, из-за которых особое внимание нужно было уделять состоянию дорог.

Старт ралли сегодня состоится в Лиепае, возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс", а старты шести скоростных этапов в субботу запланированы в окрестностях Калвене и Казданги, а также в Лиепае, где старт соревнований будет дан недалеко от перекрестка улиц Лиепу и Пелду, а финиш после прохождения маршрута по ул.Пелду, аллее Звейниеку и ул.Роню состоится на стадионе "Олимпия". Вчера метеорологи обещали в субботу не такие обильные осадки, как в воскресенье, когда скоростные этапы должны проходить немного ближе к Лиепае, в том числе по дорогам Калвене и Вецпилса.

В свою очередь, в субботу в Торговом канале представители водно-моторного спорта будут бороться в заключительном этапе чемпионате Латвии, который одновременно будет и розыгрышем Кубка "UPB Energy".

На участие в этапе чемпионата Европы по ралли записались 38 экипажей, но в середине недели с неприятными известиями выступил прошлогодний победитель Лиепайского ралли Ральф Сирмацис, который заявил, что из-за финансовых соображений отзывает участие в этих соревнованиях. Предусмотренные для ралли средства будут направлены на серьезный тренировочный процесс, чтобы в следующем сезоне участвовать в зачете чемпионата мира по ралли WRC2.

На фоне в целом скромного количества участников известие о демарше главного фаворита латвийских болельщиков было неприятным, но организаторы стараются акцентировать позитивное, указывая на то, что в Лиепайском ралли будут участвовать лидеры всех зачетных классов. В том числе оба ведущих экипажа генеральной классификации, пилотируемые поляком Каетаном Каетановичем и португальцем Бруно Магалешем. Вместе с отказом Ральфа Сирмациса особое внимание в ралли будет уделено юниору Мартиньшу Сесксу из Лиепаи. В прошлом году он в зачете юниоров занял 4-е место, а в этом году надеется на более хороший результат.

Награждение участников ралли в воскресенье вечером состоится в сервисном парке на ул.Пулвера, а в воскресенье в "Лиелайс дзинтарс" состоится также завершение сезона ралли Латвии. 

Победители ралли "Лиепая"
2013 Яри Кетомаа      Финляндия          "Форд Фиеста RRC"
2014 Эсапекка Лаппи  Финляндия          "Шкода Фабия S2000"
2015 Крейг Брин         Ирландия  "Пежо-208 T16R5"
2016 Ральф Сирмацис Латвия    "Шкода Фабия R5" 

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